«Я бы не делал замен». Zeus — о Spirit и NAVI в CS 2

Стример и бывший капитан NAVI Данил Zeus Тесленко высказался о текущем состоянии составов Team Spirit и Natus Vincere по CS 2 после StarLadder Budapest Major 2025. По его мнению, обеим командам не стоит торопиться с перестановками и лучше сосредоточиться на стабильной работе текущих пятёрок.

Я думаю, что Team Spirit поспешила с заменами. Я бы не делал никаких замен, дал бы возможность составу поиграть. NAVI тоже не нужно делать замены. Им надо поиграть где-то год ещё этим составом. У них хороший состав, всё нормально, надо просто год поиграть. Они уже реально набрали хорошую форму. Я думаю, NAVI — команда, которая способна конкурировать с лучшими коллективами мира.

На мэйджоре в Будапеште Spirit и NAVI финишировали на третьем и четвёртом местах, уступив Vitality и FaZe Clan соответственно. После турнира Spirit пошла на кадровые изменения, тогда как NAVI сохранила ростер. В 2026 году оба коллектива стартуют в закрытых квалификациях BLAST Bounty Winter, которые пройдут с 22 по 25 января на Мальте.