Фильм «Горыныч» с Александром Петровым вышел в онлайне

Фильм «Горыныч» с Александром Петровым вышел в онлайне
Состоялась цифровая премьера фильма «Горыныч». Картина уже доступна для просмотра в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск», «Иви» и Okko.

Лента рассказывает о лейтенанте ВМФ Алексее, которого случайно уносит в былинную старину гигантское морское чудище. Ему предстоит не только подружиться с детёнышем Горыныча, но и вместе с ним спасти древнее Русское княжество, излечить неизлечимую хандру князя Филимона, победить непобедимого силача Бамбулу и встретиться с принцессой Марусей.

Главные роли в сказочной картине сыграли Александр Петров («Лёд 3»), Виктория Агалакова («Эпидемия»), Александр Робак («Географ глобус пропил») и Сергей Маковецкий («Брат 2»). Режиссёром «Горыныча» выступил Дмитрий Хонин — один из постановщиков сериала «Кислород».

