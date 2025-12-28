Сборы мультфильма «Три богатыря и свет клином» достигли 100 млн рублей

28 декабря сборы мультфильма «Три богатыря и свет клином» достигли 126 млн рублей. По данным ЕАИС, такого результата анимационная картина добилась за три дня проката — премьера состоялась 25 декабря. Лента стала лидером проката, обогнав новогоднюю комедию «Ёлки 12».

Фото: ЕАИС

Сюжет новой части серии рассказывает о загадочной огромной туче, которая грозит затмить собой весь белый свет и превратить день в ночь, и только отважным богатырям под силу остановить ненастье мирового масштаба. Герои уезжают разбираться с новой проблемой, а на беззащитное княжество тем временем нападает купец Колыван.

«Три богатыря и свет клином» — это 15-й полноценный проект по вселенной «Трёх богатырей». Ранее в 2025 году по франшизе также вышли «Три богатыря. Ни дня без подвига 2» — сборник из трёх серий одноимённого мультсериала.