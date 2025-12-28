Шутер Escape from Tarkov получит крупный апдейт и дополнение в 2026 году

Студия Battlestate Games провела трансляцию, посвящённую хардкорному шутеру Escape from Tarkov. Разработчики рассказали, как будут обновлять игру в 2026 году.

Так, для проекта проведут масштабную техническую переработку. Авторы называют обновлённую версию игры Tarkov 2.0. Разработчики ускорят загрузку, повысят FPS и улучшат производительность на всех существующих картах. Кроме того, в шутере сделают более быстрый вход в рейды.

На протяжении всего 2026 года в проекте будут появляться сезоны. Во время ивентов игроки смогут получать уникальные награды и отдельных персонажей. Помимо этого, в игре появятся полноценная система перков и новые сюжетные квесты.

В конце 2026 года авторы выпустят крупное дополнение про Диких — членов банд, которые орудуют в Таркове. DLC позволит игрокам получить собственное убежище и новые механики взаимодействия.