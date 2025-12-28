Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Шутер Escape from Tarkov получит крупный апдейт и дополнение в 2026 году

Шутер Escape from Tarkov получит крупный апдейт и дополнение в 2026 году
Комментарии

Студия Battlestate Games провела трансляцию, посвящённую хардкорному шутеру Escape from Tarkov. Разработчики рассказали, как будут обновлять игру в 2026 году.

Так, для проекта проведут масштабную техническую переработку. Авторы называют обновлённую версию игры Tarkov 2.0. Разработчики ускорят загрузку, повысят FPS и улучшат производительность на всех существующих картах. Кроме того, в шутере сделают более быстрый вход в рейды.

На протяжении всего 2026 года в проекте будут появляться сезоны. Во время ивентов игроки смогут получать уникальные награды и отдельных персонажей. Помимо этого, в игре появятся полноценная система перков и новые сюжетные квесты.

В конце 2026 года авторы выпустят крупное дополнение про Диких — членов банд, которые орудуют в Таркове. DLC позволит игрокам получить собственное убежище и новые механики взаимодействия.

О бесплатных играх в EGS:
17 бесплатных игр Epic Games Store: первый подарок — Hogwarts Legacy
Live
17 бесплатных игр Epic Games Store: первый подарок — Hogwarts Legacy
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android