Авторы Silent Hill планируют выпускать следующие части раз в год

Издание Famitsu взяло интервью у продюсера видеоигровой серии Silent Hill Мотои Окамото. Он рассказал о дальнейших планах на хоррор-франшизу.

Окамото заявил, что разработчики стремятся выпускать по одной игре из серии каждый год. Речь идёт как об анонсированных проектах, так и о новых играх. Продюсер отметил, что таким образом авторы хотят поддерживать постоянный интерес к Silent Hill.

Мы стремимся выпускать примерно одну игру в год, включая как анонсированные, так и неанонсированные проекты. Мы не уверены, насколько нам это удастся, но мы сделаем всё возможное как продюсеры серии Silent Hill. В идеале мы хотели бы поддерживать постоянный интерес к Silent Hill. Мы постараемся регулярно информировать вас о ходе разработки, поэтому остаётся подождать совсем немного.

Ближайшим проектом по вселенной Silent Hill станет ремейк первой части — ей занимается студия Bloober Team, авторы ремейка Silent Hill 2. У игры пока нет даты выхода. Ранее Мотои Окамото сообщал, что в следующих частях события могут разворачиваться в разных странах, включая Россию.