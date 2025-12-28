Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сериал Убегай, Нетфликс (2026): дата выхода серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода детективного сериала «Убегай!» от Netflix
Комментарии

1 января состоится премьера детективного сериала «Убегай!». Сюжет шоу основан на романе Харлана Кобена и повествует о дочери финансиста, который сбегает из дома с подозрительным парнем — а когда отец находит её, по какой-то странной причине отказывается возвращаться. Теперь главному герою предстоит отправиться за дочерью в тёмный и опасный мир.

Всего в первый сезон войдёт восемь серий — они выйдут одновременно на стриминговом сервисе Netflix. Получит ли шоу продолжение, пока неизвестно.

Расписание выхода сериала «Убегай!»

ЭпизодДата выхода
1-я серия1 января
2-я серия1 января
3-я серия1 января
4-я серия1 января
5-я серия1 января
6-я серия1 января
7-я серия1 января
8-я серия1 января
О другом популярном проекте Netflix:
А когда станет лучше? Впечатления от новых эпизодов «Очень странных дел»
А когда станет лучше? Впечатления от новых эпизодов «Очень странных дел»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android