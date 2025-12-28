Расписание выхода детективного сериала «Убегай!» от Netflix
1 января состоится премьера детективного сериала «Убегай!». Сюжет шоу основан на романе Харлана Кобена и повествует о дочери финансиста, который сбегает из дома с подозрительным парнем — а когда отец находит её, по какой-то странной причине отказывается возвращаться. Теперь главному герою предстоит отправиться за дочерью в тёмный и опасный мир.
Всего в первый сезон войдёт восемь серий — они выйдут одновременно на стриминговом сервисе Netflix. Получит ли шоу продолжение, пока неизвестно.
Расписание выхода сериала «Убегай!»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|1 января
|2-я серия
|1 января
|3-я серия
|1 января
|4-я серия
|1 января
|5-я серия
|1 января
|6-я серия
|1 января
|7-я серия
|1 января
|8-я серия
|1 января
