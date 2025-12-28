Расписание выхода четвёртого сезона сериала «Сергий против нечисти»
5 января состоится премьера четвёртого сезона мистического сериала «Сергий против нечисти». Продолжение шоу расскажет, как капитан полиции Катя Земцова находит зацепку в старом расследовании о пропаже своих родителей, ради поиска которых она 20 лет назад пошла работать в органы. Чтобы разыскать родителей, Катя с Сергием отправятся в Казань, где они встречают местного охотника за нечистью.
Всего в четвёртый сезон войдёт пять серий — все они выйдут одновременно в онлайн-кинотеатре Kion. Получит ли шоу пятый сезон, пока неизвестно.
Расписание выхода четвёртого сезона сериала «Сергий против нечисти»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|5 января
|2-я серия
|5 января
|3-я серия
|5 января
|4-я серия
|5 января
|5-я серия
|5 января
О другом популярном сериале:
Комментарии