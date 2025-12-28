Скидки
Сериал Сергий против нечисти, 4 сезон, Kion (2026): дата выхода серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода четвёртого сезона сериала «Сергий против нечисти»
5 января состоится премьера четвёртого сезона мистического сериала «Сергий против нечисти». Продолжение шоу расскажет, как капитан полиции Катя Земцова находит зацепку в старом расследовании о пропаже своих родителей, ради поиска которых она 20 лет назад пошла работать в органы. Чтобы разыскать родителей, Катя с Сергием отправятся в Казань, где они встречают местного охотника за нечистью.

Всего в четвёртый сезон войдёт пять серий — все они выйдут одновременно в онлайн-кинотеатре Kion. Получит ли шоу пятый сезон, пока неизвестно.

Расписание выхода четвёртого сезона сериала «Сергий против нечисти»

ЭпизодДата выхода

ЭпизодДата выхода
1-я серия5 января
2-я серия5 января
3-я серия5 января
4-я серия5 января
5-я серия5 января
О другом популярном сериале:
Третий сезон «Метода» уже завершился. Будет ли продолжение?
Третий сезон «Метода» уже завершился. Будет ли продолжение?
Новости. Чемп.Play
