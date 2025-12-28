Скидки
Сборы фильма «Аватар 3: Пламя и пепел» достигли $ 750 млн

28 декабря сборы фильма «Аватар 3: Пламя и пепел» достигли $ 217 млн в США. Картина остаётся лидером местных чартов, обгоняя мультфильм «Зверополис 2».

По всему миру научно-фантастическая лента собрала $ 760 млн. Таким образом, «Аватар 3» уже вошёл в топ-6 самых кассовых фильмов 2025 года, обогнав аниме «Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный замок» и ремейк «Как приручить дракона». Триквелу франшизы Джеймса Кэмерона также прогнозируют лидерство в прокате в начале 2026 года.

«Аватар 3: Пламя и пепел» рассказывает историю агрессивного клана На’ви, который обитает возле вулканов. Также в картине сменился основной рассказчик: вместо Джейка Салли историю поведает его сын Лоак. Главные роли в триквеле вновь сыграли Сэм Уортингтон («Саботаж»), Зои Салдана («Стражи Галактики»), Кейт Уинслет («Титаник») и Сигурни Уивер («Чужой»).

Каким получился триквел «Аватара»:
Невозможно оторваться: обзор фильма «Аватар 3: Пламя и Пепел»
