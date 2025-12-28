Скидки
Николай dev1ce Ридтц прокомментировал уход из Astralis по CS 2

Комментарии

Бывший снайпер Astralis Николай dev1ce Ридтц прокомментировал уход из датского клуба и подвёл итог очередному этапу своей карьеры в CS 2.

Киберспортсмен подчеркнул, что расставание с организацией прошло спокойно и без конфликтов, несмотря на непростые эмоции:

Я расстался с Astralis на хорошей ноте.

По словам игрока, в последние месяцы он всё сильнее ощущал желание попробовать что-то новое и уже с нетерпением ждёт начала следующей главы в карьере. Также датчанин пожелал бывшим тиммейтам удачи в новом году.

Dev1ce покинул Astralis после более чем восьми лет в составе. За это время он стал одним из символов эпохи, выиграл четыре мэйджора и множество титулов, а также заработал почти $ 2 млн призовых, войдя в топ-3 игроков в истории CS по этому показателю.

device и Magisk покинули Astralis
Легенды Counter-Strike device и Magisk покинули Astralis по CS 2
