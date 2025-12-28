Скидки
КиберДинамо — чемпион BetBoom Streamers Battle S4 по CS 2

КиберДинамо — чемпион BetBoom Streamers Battle S4 по CS 2
КиберДинамо завоевала титул победителя BetBoom Streamers Battle x Динамо CS 4, одолев Team CS2NEWS в напряжённом гранд-финале.

Решающая серия завершилась со счётом 2:1: 16-14 на Nuke, 9-13 на Dust ll и уверенные 13-7 на Train.

Команда под руководством Евгения Aunkere Карьята стала сильнейшей на турнире и заработала главный приз — 2,5 млн руб. Серебряными призёрами стал ростер Алексея PCH3LK1N Пчелкина, пополнивший свой призовой фонд на 1 млн руб. Третье место заняла команда Вячеслава Buster Леонтьева, получив 500 тыс. руб.

Турнир BetBoom Streamers Battle x Динамо CS 4 проходил с 18 по 28 декабря. Большинство матчей состоялось в онлайне, а два заключительных дня плей-офф были сыграны в формате LAN в Москве.

Общий призовой фонд с учётом дополнительных активностей составил 5,35 млн руб.

Состав КиберДинамо:

Евгений Aunkere Карьят

Андрей Jerry Мехряков

Денис relax Шулаев

Максим Delight Саенко

Кристина ChrisWave Вейв.

