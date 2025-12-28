Скидки
«Без команды в CS я никто». Molodoy — о номинации «Новичок года» и приоритетах в карьере

Комментарии

Снайпер FURIA Esports Данил molodoy Голубенко прокомментировал своё выдвижение в номинации «Новичка года» на премии HLTV Award Show 2025 по CS 2. Российский игрок подчеркнул, что индивидуальные награды не являются для него самоцелью и не создают дополнительного давления:

Отношусь спокойно. Если даже не получу её, не расстроюсь. Как я уже и говорил до этого в своих интервью, для меня приоритет — это победы на турнирах… Без команды в CS я никто, и это бессмысленно, если я буду побеждать один.

Для Голубенко текущий сезон стал дебютным на тир-1 сцене. В 2025 году он вместе с FURIA выиграл FPG 2, Thunderpick World Championship 2025, IEM Chengdu 2025 и BLAST Rivals Fall 2025, а также впервые в карьере завоевал две медали MVP.

ROOKIE OF THE YEAR

Фото: HLTV

В конце декабря molodoy был номинирован на звание «Новичка года». Его конкурентами стали Максим kyousuke Лукин и Дрин makazze Шакири. Эксперты считают снайпера FURIA главным фаворитом, поскольку у остальных претендентов нет MVP в этом сезоне. Церемония награждения состоится 10 января 2026 года в Сербии.

