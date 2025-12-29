Скидки
«Ёлки 12» снова возглавили официальный кинопрокат России за уикенд

«Ёлки 12» снова возглавили официальный кинопрокат России за уикенд
По данным издания Kinobusiness, «Ёлки 12» вновь стали лидером официального кинопроката России за уикенд. За минувшие выходные лента собрала 155 млн рублей, а общая сумма достигла 389,8 млн рублей.

На втором месте по сборам оказались «Три богатыря и свет клином» (133,4 млн рублей), а на третьем — «Невероятные приключения Шурика», собравшие 35,5 млн рублей.

В сюжет ленты по традиции вошли несколько новелл, объединённых главной историей. «Ёлки 12» расскажут о девятилетнем мальчике Ване из Кирова, который отправится в Великий Устюг, чтобы попросить Деда Мороза о чуде. Невероятное путешествие оборачивается кошмаром для родителей — им нужно всё исправить, пока часы не пробьют 12.

