Кассовые сборы фильма «Злая. Часть 2» превысили $ 500 млн
Фильм «Злая. Часть 2» наконец-то преодолел важный рубеж — кассовые сборы картины перевалили за $ 500 млн. Этого фильму удалось достичь спустя почти два месяца нахождения в прокате.
По сюжету картины ведьма Эльфаба оказывается в изгнании, а её сестра Глинда становится символом добра в Изумрудном городе и готовится к собственной свадьбе.
Главные роли вновь сыграли Синтия Эриво («Чужак») и певица Ариана Гранде («Не смотрите наверх»). Тем временем в Universal уже начали работу над другими картинами во вселенной, однако основная «Злая» не получит продолжения в виде третьего фильма или чего-то подобного.
