Названы главные новогодние кинопремьеры России

Глава Минкультуры РФ Ольга Любимова рассказала «РИА Новости» о главных новогодних кинопремьерах, которые ждут россиян уже в ближайшие дни.

По словам Любимовой, к таким картинам относятся «Буратино», «Чебурашка 2» и «Простоквашино». Каждый из трёх фильмов начнут показывать в российских кинотеатрах с 1 января 2026 года.

«Буратино» — экранизация истории деревянного мальчика, «Чебурашка 2» выступит продолжением первой части, в которой нас познакомили с Геной и Чебурашкой, а «Простоквашино» расскажет знакомую историю, но в виде фильма.