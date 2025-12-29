Названы главные новогодние кинопремьеры России
Поделиться
Глава Минкультуры РФ Ольга Любимова рассказала «РИА Новости» о главных новогодних кинопремьерах, которые ждут россиян уже в ближайшие дни.
По словам Любимовой, к таким картинам относятся «Буратино», «Чебурашка 2» и «Простоквашино». Каждый из трёх фильмов начнут показывать в российских кинотеатрах с 1 января 2026 года.
Среди ключевых премьер новогоднего периода 2026 года — семейные фильмы «Буратино», «Чебурашка 2» и «Простоквашино».
«Буратино» — экранизация истории деревянного мальчика, «Чебурашка 2» выступит продолжением первой части, в которой нас познакомили с Геной и Чебурашкой, а «Простоквашино» расскажет знакомую историю, но в виде фильма.
Комментарии
- 29 декабря 2025
-
07:48
-
07:06
-
06:43
- 28 декабря 2025
-
22:31
-
22:11
-
20:19
-
19:23
-
18:46
-
18:14
-
17:45
-
17:02
-
16:27
-
15:59
-
15:30
-
14:50
-
14:28
-
14:05
-
13:58
-
13:56
-
13:31
-
13:19
-
13:19
-
12:57
-
12:27
- 27 декабря 2025
-
21:08
-
19:04
-
18:10
-
17:38
-
17:00
-
16:28
-
16:14
-
15:55
-
15:27
-
14:54
-
14:25