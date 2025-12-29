Скидки
Названы главные новогодние кинопремьеры России

Названы главные новогодние кинопремьеры России
Глава Минкультуры РФ Ольга Любимова рассказала «РИА Новости» о главных новогодних кинопремьерах, которые ждут россиян уже в ближайшие дни.

По словам Любимовой, к таким картинам относятся «Буратино», «Чебурашка 2» и «Простоквашино». Каждый из трёх фильмов начнут показывать в российских кинотеатрах с 1 января 2026 года.

Среди ключевых премьер новогоднего периода 2026 года — семейные фильмы «Буратино», «Чебурашка 2» и «Простоквашино».

«Буратино» — экранизация истории деревянного мальчика, «Чебурашка 2» выступит продолжением первой части, в которой нас познакомили с Геной и Чебурашкой, а «Простоквашино» расскажет знакомую историю, но в виде фильма.

