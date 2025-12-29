«Легенда века»: Эммануэль Макрон — о смерти культовой актрисы Брижит Бардо

Вчера стало известно о смерти легендарной актрисы французского кино Брижит Бардо. На новость о кончине культовой артистки отреагировал президент Франции Эммануэль Макрон.

По его словам, Бардо была настоящей «легендой века», по которой теперь скорбят все. Также политик выделил, что одним из самых выдающихся качеств Брижит был её голос.

Её фильмы, её голос, её ослепительная слава, её инициалы, её безграничная любовь к животным — Брижит Бардо воплощала жизнь, полную свободы. Французская жизнь, всеобщее сияние. Мы скорбим по легенде века.

Актриса получила известность благодаря таким фильмам, как «Презрение» Жан-Люка Годара, «Парижанка» Мишель Буарон и «Истина» Анри-Жоржа Клузо. Мировое признание легенда французского кино обрела после съёмок в культовых лентах «И Бог создал женщину» и «Бабетта идет на войну».