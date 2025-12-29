Для седьмого эпизода финала «Очень странных дел» выпустили стильный постер

Netflix продолжает сопровождать новые серии финала «Очень странных дел» свежими промоматериалами. Вышедший несколько дней назад седьмой эпизод под названием The Bridge получил стильный постер.

Фото: Netflix

Сюжет пятого сезона продолжит историю компании друзей из Хокинса, которые столкнулись с потусторонними силами. Спустя полтора года после событий четвёртого сезона главные герои ищут Векну, чтобы уничтожить его и спасти город, однако монстр куда-то исчез. Параллельно правительство ведёт поиски Одиннадцатой и объявляет в Хоукинсе карантин.

Пятый сезон станет большим финалом для проекта. Первая и вторая части сезона уже вышли, а финальный эпизод станет доступен в ночь на 1 января, его также покажут в кинотеатрах.