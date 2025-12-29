Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Третий сезон аниме «Ванпанчмен» получит вторую часть в 2027 году

Третий сезон аниме «Ванпанчмен» получит вторую часть в 2027 году
Комментарии

Как оказалось, долгожданный третий сезон аниме «Ванпанчмен» разделили на две части: первая уже доступна, а вторую планируют выпустить в 2027 году.

Фото: TV Tokyo

Судя по всему, сюжетно новые серии выступят продолжением первой половины свежего сезона. В продолжении после трёх лет «специальных тренировок» Сайтама он стал практически неуязвимым и даже его самые могущественные противники терпят поражение после одного удара.

Премьера второго сезона аниме состоялась 9 апреля 2019 года, с тех пор создатели трудились над третьим, то есть в течение нескольких лет. К слову, третий сезон фанаты разгромили в пух и прах, отмечая, что лучше бы он вообще не выходил.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android