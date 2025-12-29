Скидки
Джейми Кэмпбелл Бауэр рассказал, каким образом вдохновлялся для «Очень странных дел»

Джейми Кэмпбелл Бауэр рассказал, каким образом вдохновлялся для «Очень странных дел»
Актёр Джейми Кэмпбелл Бауэр, известный по роли Векны и Генри Крилла в «Очень странных делах», рассказал, кем именно вдохновлялся, чтобы сыграть злодея наиболее гармонично в пятом сезоне.

По словам Джейми, главным источником вдохновения для образа Генри в новых сериях стал Джим Джонс, лидер культа «Народный храм».

Джим Джонс был для меня одним из первых ориентиров. Он присутствовал на моей доске вдохновения, даже в отношении некоторых вещей, которые он говорил, когда все дети были перед ним. В некоторые моменты я думал: «Сказать ли мне слово «вы» или «мы»? Мы теперь семья». Это действительно мрачно!

Семь серий финала «Очень странных дел» уже доступны, последний эпизод выпустят в России в ночь с 31 декабря на 1 января.

