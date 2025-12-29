Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Джейми Ли Кёртис могла впервые сняться в кино в «Изгоняющем дьявола»

Джейми Ли Кёртис могла впервые сняться в кино в «Изгоняющем дьявола»
Комментарии

Джейми Ли Кёртис, известная по франшизе «Хэллоуин» и которая дебютировала в кино именно в первой части хоррор-серии, рассказала, что её судьба в кино могла сложиться иначе.

Матери актрисы, Джанет Ли, в своё время предлагали, чтобы её дочь, то есть Джейми, сыграла Риган МакНил в «Изгоняющем дьявола». Джанет отказалась, однако продюсеры ленты считали, что её дочь справится отлично.

Моей маме позвонили и сказали: «Привет, я продюсирую фильм по книге «Изгоняющий дьявола». Ты не могла бы разрешить Джейми пройти прослушивание?» А мне тогда было, наверное, лет 12, я была симпатичная, немного дерзкая, у меня был свой характер. А моя мама сказала: «Нет».

Кёртис подчеркнула, что мама стремилась сохранить для неё детство, поэтому отказалась от предложения.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android