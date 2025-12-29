Скидки
«Механика на уровне элиты». ХertioN высоко оценил перспективы россиянина kl1m в CS 2

kl1m
Комментарии

Рифлер MOUZ Дориан xertioN Берман, вошедший в топ-16 мира по рейтингу HLTV, поделился мнением о молодом игроке, способном громко заявить о себе на профессиональной сцене CS 2 в 2026 году. Он отдельно отметил 20-летнего российского киберспортсмена Климентия kl1m Кривошеева, который в текущем сезоне получает игровую практику за пределами родной организации.

По словам игрока MOUZ, адаптация к новому коллективу может стать ключевым вызовом для россиянина, особенно с учётом языковых и культурных особенностей.

Тем не менее индивидуальные качества kl1m уже сейчас внушают оптимизм.

Думаю, ему нужно ещё немного времени, к тому же могу представить, что не так уж просто сразу влиться в бразильскую команду и начать показывать результат без идеально подобранных партнёров и помощи от окружающих. Учитывая тот механический скилл, который он уже продемонстрировал, я верю, что в будущем мы увидим его в топ-20.

На данный момент kl1m выступает за основной состав MIBR на правах аренды из G2 Esports, где ранее представлял молодёжную команду. По информации HLTV, за бразильский клуб россиянин провёл 48 карт, показав высокий средний рейтинг 1,28, что лишь усиливает разговоры о его большом потенциале.

Вылет MIBR с мэйджора
«Я хотел другого возвращения на тир-1»: Qikert — о вылете MIBR с мэйджора
Новости. Чемп.Play

