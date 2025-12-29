CEO BetBoom Team ушёл в отставку

Киберспортивная организация BetBoom Team объявила об уходе Александра Dyrem Севиринова с должности генерального директора. Он возглавлял клуб с 2023 года и сыграл ключевую роль в развитии сразу нескольких направлений организации.

За время работы Dyrem состав BetBoom Team по Dota 2 добился значимых результатов на международной арене, выиграв BLAST Slam 1, FISSURE Universe 4 и PGL Wallachia 5, а также заняв четвёртое место на The International 2025. Команда по CS смогла отобраться на BLAST Austin Major, что позволило игрокам и клубу получить фирменные стикеры в игре.

Кроме того, при Севиринове BetBoom Team расширила своё присутствие в дисциплинах, запустив состав по PUBG. Новая команда быстро заявила о себе, заняв первое место на PUBG Global Series 8 в мае 2025 года.

Спасибо большое всем, кто был так или иначе связан с BetBoom Team, с кем удалось поработать. Это время стало значимой частью моего профессионального пути, но иногда пути расходятся. Желаю BetBoom Team успехов и развития в будущем!

О том, кто займёт пост CEO BetBoom Team, будет объявлено в ближайшее время.