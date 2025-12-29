Скидки
«Нефть», «Вампиры средней полосы», «Лифт»: премьеры онлайн-кинотеатра START в 2026 году

Онлайн-кинотеатр START рассказал о фильмах и сериалах, которые планируются к выпуску в 2026 году. Проектов будет много, контента сервис планирует достаточно.

В следующем году на START выйдет драмеди с элементами комедии «Нефть», криминальная драма «Айда!», комедия в стиле мокьюментари «Лифт», сериалы «Мозгоправ» и «ИИнга», третий сезон «Инспектора Гаврилова», заключительные серии третьего сезона «Вампиров средней полосы» и другое.

Помимо этого, в разработке находится сериал «Клоун» со Львом Зулькарнаевым про клоуна из провинциального цирка. В 2026 году также выйдет новый сезон «Артиста с большой дороги» с Юрием Стояновым, а также совместные проекты с онлайн-кинотеатром Premier — «Подслушано в Рыбинске», «Олдскул» и «Хутор».

