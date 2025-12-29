Скидки
Русская озвучка для Clair Obscur: Expedition 33 от GamesVoice выйдет в феврале
Комментарии

Студия GamesVoice рассказала о создании русской озвучки для игры Clair Obscur: Expedition 33. Команда провела предновогодний стрим, на котором рассказала о статусе производства дубляжа для популярнейшего проекта.

Авторы заявили, что работа над озвучкой практически завершена. Дубляж должен выйти уже в феврале 2026 года — по традиции его смогут загрузить все желающие. В январе команда проведёт большое тестирование озвучки с перезаписью некоторых фрагментов.

Работа над русской озвучкой для Clair Obscur: Expedition 33 началась в мае 2025 года. Тогда в студии GamesVoice объявили о завершении сборов в 633 тыс. рублей спустя месяц после запуска. Главного героя в экшене озвучит Александр Гаврилин, официальный голос Роберта Паттинсона в России.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
