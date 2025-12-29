Слухи: три игрока SAW могут пополнить состав BC.Game по CS 2

BC.Game Esports может серьёзно изменить состав по CS 2. Как сообщают журналисты HLTV и Dust2 со ссылкой на источники, организация проявляет интерес сразу к трём представителям португальского клуба SAW.

По имеющейся информации, речь идёт о Кристофере MUTiRiS Фернандесе, Антонио aragornN Барбосе и Адонесе krazy Норбе. Официальных подтверждений со стороны клубов или самих игроков на данный момент не поступало, переговоры остаются на уровне инсайдов.

Ранее в медиапространстве уже обсуждались различные варианты усиления ростера BC.Game, связанного с Александром s1mple Костылевым. В числе потенциальных кандидатов назывались игроки Heroic и Astralis, а также появлялась информация о предложении в размере $ 10 млн за трёх представителей FaZe Clan, однако договорённости достигнуты не были.

На текущий момент SAW занимает 20-е место в рейтинге HLTV, а также располагается на 22-й позиции в рейтинге Valve, что делает возможный трансфер костяка команды одним из самых обсуждаемых сценариев на рынке.