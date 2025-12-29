Постеры с главными героями «Киберслава» — новые серии выйдут уже 30 декабря

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» представил постеры с главными героями мультсериала «Киберслав». Три новых эпизода российского проекта выйдут уже 30 декабря.

Фото: «Кинопоиск»

«Киберслав» рассказывает историю Киберслава, богатыря при киберкнязе и лучшем охотнике на нечисть. Но уважения он за это не получает, потому что он полукровка и вместо руки у него страшная демонская лапа. И тем не менее только он способен раскрыть страшное преступление и выяснить, кто покусился на княжескую семью.

В новых сериях главный герой продолжает поиски убийцы княгини вместе с княжной Милославой и демоном Артом. К озвучке персонажей вернулись Иван Жарков, Валентина Ляпина, Глеб Калюжный и другие актёры.