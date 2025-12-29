«По стрельбе CS:GO была лучшей на 100%». M0NESY сравнил CS 2 и прошлую версию игры

Снайпер Team Falcons Илья m0NESY Осипов поделился своим взглядом на различия между CS:GO и CS 2, выделив сильные и слабые стороны обеих версий шутера. Cнайпер подробно прошёлся по основным аспектам игры — от стрельбы до карт — и не во всех категориях отдал предпочтение актуальной версии.

По мнению m0NESY, именно CS:GO была эталоном с точки зрения стрельбы и передвижения.

Стрельба: я выберу, наверное, CS:GO. Она была очень балансной, был 128 тикрейт, и не было так много багов… с точки зрения стрельбы CS:GO была лучшая, 100%.

В вопросе мувмента он также без колебаний выбрал прошлую версию.

При этом графику и звуки m0NESY отнёс в пользу CS 2, подчеркнув визуальное качество обновлённых карт и общее развитие игры.

Отдельно он высказался о маппуле, отметив важность удаления Anubis и Vertigo, несмотря на личную симпатию к последней в ранний период карьеры.

В итоге, по совокупности факторов, m0NESY склоняется к CS 2, однако признаёт, что по ряду фундаментальных элементов CS:GO остаётся непревзойдённой.