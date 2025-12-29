Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«По стрельбе CS:GO была лучшей на 100%». M0NESY сравнил CS 2 и прошлую версию игры

«По стрельбе CS:GO была лучшей на 100%». M0NESY сравнил CS 2 и прошлую версию игры
Комментарии

Снайпер Team Falcons Илья m0NESY Осипов поделился своим взглядом на различия между CS:GO и CS 2, выделив сильные и слабые стороны обеих версий шутера. Cнайпер подробно прошёлся по основным аспектам игры — от стрельбы до карт — и не во всех категориях отдал предпочтение актуальной версии.

По мнению m0NESY, именно CS:GO была эталоном с точки зрения стрельбы и передвижения.

Стрельба: я выберу, наверное, CS:GO. Она была очень балансной, был 128 тикрейт, и не было так много багов… с точки зрения стрельбы CS:GO была лучшая, 100%.

В вопросе мувмента он также без колебаний выбрал прошлую версию.

При этом графику и звуки m0NESY отнёс в пользу CS 2, подчеркнув визуальное качество обновлённых карт и общее развитие игры.

Отдельно он высказался о маппуле, отметив важность удаления Anubis и Vertigo, несмотря на личную симпатию к последней в ранний период карьеры.

В итоге, по совокупности факторов, m0NESY склоняется к CS 2, однако признаёт, что по ряду фундаментальных элементов CS:GO остаётся непревзойдённой.

Три игрока SAW могут пополнить состав BC.Game
Слухи: три игрока SAW могут пополнить состав BC.Game по CS 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android