«Карьеру можно считать закрытой». Daxak высказался о будущем после ухода из VP по Dota 2

Профессиональный игрок в Dota 2 Никита Daxak Кузьмин прокомментировал расставание с интернациональным составом Virtus.pro и дал понять, что не видит себя в роли активного игрока в ближайшем будущем. Своими мыслями он поделился во время стрима.

Кузьмин признался, что именно в VP у него были реальные шансы закрепиться на про-сцене, однако обстоятельства сложились иначе.

Блин, на самом деле в этой команде у меня были одни из наибольших шансов остаться… Но, скажем так, сломался. А причины — почему и как — никого не волнуют.

Он также отметил неудачное выступление на последнем турнире и эмоциональное выгорание.

Моей карьере, к счастью или к сожалению, конец, и надо потихоньку возобновлять стримерство.

При этом Daxak не исключил работу тренером, но только в ограниченном формате. Он отметил, что не готов к постоянной занятости с командой, предпочитая разборы, индивидуальную работу и стрим-контент.

Virtus.pro стала последней командой Кузьмина: о его уходе было объявлено 7 ноября после истечения контракта. За более чем полгода он выступил на шести международных турнирах, однако значимых результатов коллектив добиться не смог.