Фанаты «Очень странных дел» требуют выпустить пятый сезон с «вырезанными сценами»

Фанаты «Очень странных дел» требуют выпустить пятый сезон с «вырезанными сценами»
26 декабря состоялась премьера второй половины пятого сезона «Очень странных дел» — самого популярного англоязычного сериала Netflix. Новые эпизоды получили смешанные оценки от зрителей, после чего на платформе Change.org появилась петиция от фаната под ником Wennii J. Он требует выпустить некие «неопубликованные кадры» с ответами на главные вопросы, которые якобы вырезали из финальной версии сериала.

Всего за два дня петиция собрала 190 тысяч подписей, и это число стремительно растёт. Она уже привлекла внимание не только СМИ, но и актёра Рэнди Хевенса, исполнителя роли учителя Скотта Кларка в школе Хокинса. Он заявил, что нет никакой расширенной версии пятого сезона, сравнив ситуацию с выпуском полной версии «Лиги справедливости» Зака Снайдера.

Нет никакого «Снайдерката» у пятого сезона «Очень странных дел». Не верьте всему, что вам говорят какие-то придурки в интернете.

Тем временем рейтинг седьмого эпизода пятого сезона «Очень странных дел» опустился до отметки в 5,5 балла из 10 — это худший результат для сериала. Большой финал фантастического шоу выйдет в ночь на 1 января, хронометраж эпизода составит около двух часов.

