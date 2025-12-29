Сборы фильмов в России в 2025 году превысили 49 млрд рублей

Министр культуры России Ольга Любимова подвела итоги российского кинопроката в 2025 году. По её словам, сборы фильмов за 12 месяцев в стране превысили 49,6 млрд рублей, из них 38 млрд рублей приходятся на российские картины. Это сразу на 10% выше показателя прошлого года, когда сборы составили около 46,4 млрд рублей.

При этом посещаемость кинотеатров, наоборот, упала. В 2025 году в кино сходили около 116 млн человек, тогда как в 2024-м цифра составила 127 млн человек. Ожидается, что в 2026 году сборы в российском прокате достигнут отметки в 50 млрд рублей. Это всё ещё ниже показателя 2019-го, когда выручка кинотеатров составила 55 млрд рублей.

Самыми кассовыми фильмами 2025 года в России стали «Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича» (3,34 млрд рублей), «Финист. Первый богатырь» (2,74 млрд рублей) и «Иллюзия обмана 3» (1,74 млрд рублей).