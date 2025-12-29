Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сборы фильмов в России в 2025 году превысили 49 млрд рублей

Сборы фильмов в России в 2025 году превысили 49 млрд рублей
Комментарии

Министр культуры России Ольга Любимова подвела итоги российского кинопроката в 2025 году. По её словам, сборы фильмов за 12 месяцев в стране превысили 49,6 млрд рублей, из них 38 млрд рублей приходятся на российские картины. Это сразу на 10% выше показателя прошлого года, когда сборы составили около 46,4 млрд рублей.

При этом посещаемость кинотеатров, наоборот, упала. В 2025 году в кино сходили около 116 млн человек, тогда как в 2024-м цифра составила 127 млн человек. Ожидается, что в 2026 году сборы в российском прокате достигнут отметки в 50 млрд рублей. Это всё ещё ниже показателя 2019-го, когда выручка кинотеатров составила 55 млрд рублей.

Самыми кассовыми фильмами 2025 года в России стали «Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича» (3,34 млрд рублей), «Финист. Первый богатырь» (2,74 млрд рублей) и «Иллюзия обмана 3» (1,74 млрд рублей).

Материалы по теме
Даже лучше первой части. Обзор «Чебурашки 2»
Даже лучше первой части. Обзор «Чебурашки 2»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android