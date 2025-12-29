Скидки
Сборы новогоднего фильма «Ёлки 12» превысили 400 млн рублей
29 декабря сборы фильма «Ёлки 12» достигли 400 млн рублей. Такого результата новогодняя комедия добилась за 11 дней проката — премьера ленты состоялась 18 декабря. Сейчас картина лидирует в отечественном прокате, обходя «Трёх богатырей и свет клином» и «Снеговика».

Фото: ЕАИС

В сюжет фильма, как и в прошлых частях, вошли несколько новелл, объединённых главной историей. Лента рассказывает о девятилетнем мальчике Ване из Кирова, который отправляется в Великий Устюг, чтобы попросить Деда Мороза о чуде. Невероятное путешествие оборачивается кошмаром для родителей — им нужно всё исправить, пока часы не пробьют 12.

Главные роли в «Ёлках 12» сыграли Дмитрий Нагиев («Физрук»), Рузиль Минекаев («Слово пацана»), Андрей Рожков («Кощей. Начало») и другие актёры.

