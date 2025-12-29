Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Первый сезон аниме «Ван-Пис» завершён — спустя 26 лет и 1155 эпизодов

Первый сезон аниме «Ван-Пис» завершён — спустя 26 лет и 1155 эпизодов
Комментарии

28 декабря состоялась премьера 1155-го эпизода культового аниме «Ван-Пис». В студии Toei Animation объявили, что первый сезон проекта завершён — аниме уйдёт на небольшую паузу спустя 26 лет трансляций.

Шоу вернётся уже в апреле 2026 года и перейдёт на сезонный формат, как и другие аниме-проекты. Авторы заявили, что таким образом смогут немного отдохнуть от очень высоких темпов производства и смогут перейти на более привычный для зрителей формат просмотра.

Аниме «Ван-Пис» (One Piece) рассказывает о приключениях пиратской команды «Пираты Соломенной шляпы» во главе с капитаном Манки Д. Луффи. Он ищет легендарное сокровище, известное как «Ван Пис», чтобы стать королём пиратов. Проект начали транслировать в 1999 году в Японии, после чего мультсериал стал большим хитом и за пределами страны.

Материалы по теме
Кровавый, смелый и бесподобный мультсериал. Впечатления от продолжения «Киберслава»
Кровавый, смелый и бесподобный мультсериал. Впечатления от продолжения «Киберслава»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android