Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В Москве и регионах могут отключить мобильный интернет на новогодние праздники

В Москве и регионах могут отключить мобильный интернет на новогодние праздники
Комментарии

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов допустил возможность ограничения мобильного интернета в Москве в праздничные дни.

В комментарии для «Абзаца» он отметил, что из-за текущей ситуации связь могут ограничить в любой момент.

Отключение интернета [может происходить] в любой день, не имеет значения, новогодняя ночь или нет.

По его мнению, власти регионов России также могут ввести ограничения на Новый год.

Я не удивлюсь, если большинство губернаторов примут решение в новогоднюю ночь ограничить интернет. Это, мне кажется, будет абсолютно правильное решение в случае опасности атаки.

При этом Свинцов уверен, что замедления социальных сетей и видеохостингов не будет.

Я не думаю, что замедление будет. И все, кто будет находиться дома со своими близкими, подключатся через Wi-Fi и никаких замедлений, ограничений не почувствуют. Я уверен, что Роскомнадзор не будет ничего блокировать, ничего тормозить.
Материалы по теме
В России рекордный спрос на домашний интернет — СМИ
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android