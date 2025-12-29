В Москве и регионах могут отключить мобильный интернет на новогодние праздники

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов допустил возможность ограничения мобильного интернета в Москве в праздничные дни.

В комментарии для «Абзаца» он отметил, что из-за текущей ситуации связь могут ограничить в любой момент.

Отключение интернета [может происходить] в любой день, не имеет значения, новогодняя ночь или нет.

По его мнению, власти регионов России также могут ввести ограничения на Новый год.

Я не удивлюсь, если большинство губернаторов примут решение в новогоднюю ночь ограничить интернет. Это, мне кажется, будет абсолютно правильное решение в случае опасности атаки.

При этом Свинцов уверен, что замедления социальных сетей и видеохостингов не будет.

Я не думаю, что замедление будет. И все, кто будет находиться дома со своими близкими, подключатся через Wi-Fi и никаких замедлений, ограничений не почувствуют. Я уверен, что Роскомнадзор не будет ничего блокировать, ничего тормозить.