Продюсер Persona намекнул на новую игру — анонс Persona 6 или ремейка P4 ждут в 2026 году

Продюсер культовой серии игр Persona Казухиса Вада обозначил планы своей команды на 2026 год — разработчики планируют отметить 30-летие проекта, раскрыв фанатам будущее франшизы.

В благодарность нашим фанатам мы готовим множество глобальных инициатив. Кроме того, в 2026 году у нас будет возможность поговорить о будущем Persona.

Вероятно, речь идёт о ремейке Persona 4, тизер которого геймеры впервые увидели летом 2025 года. Вместе с тем фанаты надеются, что студия Atlus объявит о старте разработки Persona 6 — предыдущая часть основной серии начала выходить с 2016 года, а последним релизом стала мобильная Persona 5: The Phantom X.

