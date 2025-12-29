Топ-20 самых популярных фильмов 2025 года в России среди пиратов назвали аналитики
Издание РБК со ссылкой на аналитиков компании F6 представила список из 20 самых скачиваемых фильмов в России в 2025 году.
Самыми популярными у отечественных пиратов оказались боевик «Опустошение», фантастика «Хищник: Планета смерти» и мелодрама «Ущелье».
Топ-20 фильмов за 2025 год по количеству пиратских копий:
- «Опустошение».
- «Хищник: Планета смерти».
- «Ущелье».
- «Кирпич».
- «Под прикрытием».
- «Франкенштейн».
- «Финикийская схема».
- «Пойман с поличным».
- «F1».
- «Компаньон».
- «Микки 17».
- «Орудия».
- «Миссия невыполнима: Финальная расплата».
- «Новичок».
- «Мир Юрского периода: Возрождение».
- «Битва за битвой».
- «Электрический штат».
- «Код 3».
- «Чёрный чемодан».
- «Minecraft в кино».
