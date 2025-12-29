Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Топ-20 самых популярных фильмов 2025 года в России среди пиратов назвали аналитики

Топ-20 самых популярных фильмов 2025 года в России среди пиратов назвали аналитики
Комментарии

Издание РБК со ссылкой на аналитиков компании F6 представила список из 20 самых скачиваемых фильмов в России в 2025 году.

Самыми популярными у отечественных пиратов оказались боевик «Опустошение», фантастика «Хищник: Планета смерти» и мелодрама «Ущелье».

Топ-20 фильмов за 2025 год по количеству пиратских копий:

  1. «Опустошение».
  2. «Хищник: Планета смерти».
  3. «Ущелье».
  4. «Кирпич».
  5. «Под прикрытием».
  6. «Франкенштейн».
  7. «Финикийская схема».
  8. «Пойман с поличным».
  9. «F1».
  10. «Компаньон».
  11. «Микки 17».
  12. «Орудия».
  13. «Миссия невыполнима: Финальная расплата».
  14. «Новичок».
  15. «Мир Юрского периода: Возрождение».
  16. «Битва за битвой».
  17. «Электрический штат».
  18. «Код 3».
  19. «Чёрный чемодан».
  20. «Minecraft в кино».
Материалы по теме
Лучшие фильмы ужасов 2025 года от IGN — в топе «Орудия»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android