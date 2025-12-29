Топ-20 самых популярных фильмов 2025 года в России среди пиратов назвали аналитики

Издание РБК со ссылкой на аналитиков компании F6 представила список из 20 самых скачиваемых фильмов в России в 2025 году.

Самыми популярными у отечественных пиратов оказались боевик «Опустошение», фантастика «Хищник: Планета смерти» и мелодрама «Ущелье».

Топ-20 фильмов за 2025 год по количеству пиратских копий:

«Опустошение». «Хищник: Планета смерти». «Ущелье». «Кирпич». «Под прикрытием». «Франкенштейн». «Финикийская схема». «Пойман с поличным». «F1». «Компаньон». «Микки 17». «Орудия». «Миссия невыполнима: Финальная расплата». «Новичок». «Мир Юрского периода: Возрождение». «Битва за битвой». «Электрический штат». «Код 3». «Чёрный чемодан». «Minecraft в кино».