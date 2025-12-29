Скидки
TA2000 покинул состав Nigma Galaxy по Dota 2

TA2000 покинул состав Nigma Galaxy по Dota 2
Nigma Galaxy официально объявила о ротации в составе по Dota 2 — команду покинул Айбек TA2000 Токаев. Анонс трансфера прозвучал на официальной странице клуба.

Казахстанский керри защищал цвета Nigma Galaxy с ноября, выступая на правах аренды из Team Yandex. Имя нового участника ростера пока держится в тайне.

При этом в инактиве Nigma Galaxy по-прежнему находится Miracle-, не выходивший на сцену с апреля 2025 года — вопрос его возможного камбэка остаётся одной из главных сюжетных линий сезона.

Текущий состав Nigma Galaxy:

Саид Самаил SumaiL Хассан (Пакистан);

Тони No!ob Ассаф (Ливан);

Омар OmaR Муграби (Ливан);

Марун GH Мерхей (Ливан).

