TA2000 покинул состав Nigma Galaxy по Dota 2

Nigma Galaxy официально объявила о ротации в составе по Dota 2 — команду покинул Айбек TA2000 Токаев. Анонс трансфера прозвучал на официальной странице клуба.
Казахстанский керри защищал цвета Nigma Galaxy с ноября, выступая на правах аренды из Team Yandex. Имя нового участника ростера пока держится в тайне.
При этом в инактиве Nigma Galaxy по-прежнему находится Miracle-, не выходивший на сцену с апреля 2025 года — вопрос его возможного камбэка остаётся одной из главных сюжетных линий сезона.
Текущий состав Nigma Galaxy:
Саид Самаил SumaiL Хассан (Пакистан);
Тони No!ob Ассаф (Ливан);
Омар OmaR Муграби (Ливан);
Марун GH Мерхей (Ливан).