Суд Москвы не стал рассматривать коллективный иск пользователей соцсетей к Роскомнадзору

Таганский районный суд Москвы прекратил производство по иску пользователей WhatsApp и «Телеграм». Неделю назад 42 человека попросили признать незаконным решение Роскомнадзора отключить звонки в популярных мессенджерах.

По данным суда, подавший заявление гражданин не представил доказательств, что уполномочен на подачу такого иска.

Административным истцом не представлено доказательств, что он уполномочен на подачу иска в защиту прав владельцев информационных ресурсов «Телеграм» и WhatsApp.

Роскомнадзор сообщил об ограничении голосовых звонков в иностранных мессенджерах в середине августа. С тех пор пользователи не могут звонить друг другу в WhatsApp и «Телеграме». Автор иска утверждал, что мошенники чаще пользуются мобильной связью и SMS, что делает эти ограничения бессмысленными.