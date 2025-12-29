Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Одиссея», «Человек-паук» и не только: 2026 год в кино станет самым прибыльным с 2019-го

«Одиссея», «Человек-паук» и не только: 2026 год в кино станет самым прибыльным с 2019-го
Комментарии

Специалисты Gower Street Analytics предсказывают, что в 2026 году мировые сборы в кинотеатрах достигнут отметки $ 35 млрд — этот показатель стал бы самым высоким с 2019 года, когда новые фильмы заработали $ 43,9 млрд.

Аналитики объясняют это большим количеством громких премьер. В следующем году выйдут новые части «Мстителей», «Человека-паука», «Истории игрушек», «Дюны», «Звёздных войн», «Миньонов», «Крика» и «Голодных игр».

Одновременно с этим готовится несколько больших новинок — среди них фильмы от легендарных режиссёров-блокбастеров Кристофера Нолана («Одиссея») и Стивена Спилберга («День независимости»), а также версия «Моаны» с живыми актёрами.

Материалы по теме
Видео
Вышел трейлер фильма «Одиссея» Кристофера Нолана — премьера в июле 2026 года
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android