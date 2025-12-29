«Одиссея», «Человек-паук» и не только: 2026 год в кино станет самым прибыльным с 2019-го

Специалисты Gower Street Analytics предсказывают, что в 2026 году мировые сборы в кинотеатрах достигнут отметки $ 35 млрд — этот показатель стал бы самым высоким с 2019 года, когда новые фильмы заработали $ 43,9 млрд.

Аналитики объясняют это большим количеством громких премьер. В следующем году выйдут новые части «Мстителей», «Человека-паука», «Истории игрушек», «Дюны», «Звёздных войн», «Миньонов», «Крика» и «Голодных игр».

Одновременно с этим готовится несколько больших новинок — среди них фильмы от легендарных режиссёров-блокбастеров Кристофера Нолана («Одиссея») и Стивена Спилберга («День независимости»), а также версия «Моаны» с живыми актёрами.