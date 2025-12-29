Скидки
Триллер «Мистер Ноготь» с Робаком выйдет на СТС — изначально сериал был комедией

Новый триллер про маньяка «Мистер Ноготь» выйдет на телеканале СТС в 2026 году. Об этом сообщают «Новости кинопроизодства».

Главную роль сыграет Александр Робак («Без правил», «Шулер», «Охотники за призраком»). Тизер сериала доступен в «Телеграме».

Примечательно, что во время съёмок весной сериал позиционировали как добрый и тёплый комедийный сериал. Робак исполнял роль 50-летнего отца семейства, который решает стать мастером маникюра. Он постигает эту профессию, чтобы сохранить семью и собственный статус.

Режиссёром проекта выступит Константин Колесов — автор сериалов «Жуки» и «Развод». Точная дата выхода проекта пока неизвестна.

Стартовали съёмки сериала «Мистер Ноготь» про 50-летнего маникюрщика
