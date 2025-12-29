«Окак», «Дикий огурец» и «Смерть в нищете». 25 самых популярных мемов 2025 года в России

Компания Brand Analytics представила топ-25 самых популярных мемов в 2025 году. Авторы исследовали более 90 млн публикаций в русскоязычных соцсетях за последние 12 месяцев и выявили наиболее популярные сленговые выражения.

Верхние строчки рейтинга заняли «Окак», мем «42» от стримера 5opka и песня «Сидим с бобром за столом», в список также попали нейросетевые видео с бабушками, момент с «генеральскими котлами» из «Утомленных солнцем 2» и «Тихий Дэн» (серия лайв-аудиокниг блогера Ozon671Games).

Ранее в России запретили мемную фразу о ненависти к цыганам из ленты Гая Ричи «Большой куш» в переводе Гоблина.