Продолжение ситкома «Малкольм в центре внимания» выйдет спустя 20 лет — премьера в апреле

Продолжение ситкома «Малкольм в центре внимания» выйдет спустя 20 лет — премьера в апреле
Стриминговый сервис Hulu представил тизер продолжения «Малкольма в центре внимания» — комедийный сериал вернётся в эфир 10 апреля 2026 года.

Стиком шёл на канале Fox в 2000–2006 годах и рассказывал о молодом вундеркинде с IQ 165 и фотографической памятью, эго которого постоянно создаёт проблемы окружающим.

К своим ролям вернулись Фрэнки Муниз (сам Малкольм) и Брайан Крэнстон (его отец). Новый мини-сериал из четырёх эпизодов покажет, как повзрослевший персонаж возвращается в семью спустя 10 лет.

В России сериал показывали на СТС, там же в 2013 году выходила покадровая адаптация под названием «СуперМакс», закрытая после первого сезона.

