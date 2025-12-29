МВД предупредило об опасности новогодних открыток и подарков от незнакомцев в Сети

В МВД предупредили россиян о возрастающем риске киберпреступлений в праздничные дни. К примеру, опасность могут представлять новогодние открытки, полученные от незнакомых аккаунтов.

Ведомство отмечает, что по одному клику по такой открытке на ваше устройство может быть установлен троянский вирус или майнер. Не рекомендуется также открывать видеофайлы и архивы, если вы не знаете отправителя.

В праздничные дни мошенники также отправляют сообщения с просьбами «срочно помочь» или «выручить», используя взломанные аккаунты или подмену голоса с использованием ИИ. В зону риска также попадают подарки и неожиданно щедрые акции («скидка 90% только сегодня», «последний iPhone по цене ёлочных игрушек» или «доставка за 1 рубль»).