«Про-игрокам было бы скучно на этой карте». Chopper высказался о Cobblestone в CS 2

Бывший капитан Team Spirit Леонид chopper Вишняков поделился мнением о карте Cobblestone в CS 2. По его словам, локация остаётся сломанной и малопригодной для профессиональной сцены. Об этом игрок рассказал в комментарии для Taverna.gg.

Никогда не хотел бы видеть эту карту. Она очень дисбалансная, особенно старая версия. А с новыми гранатами и другими возможностями профессиональные игроки очень скучали бы, играя на ней.

Cobblestone впервые появилась в CS 1.6 в январе 2003 года, а уже спустя чуть более года на ней начали проводить профессиональные встречи. В 2019 году карту исключили из соревновательного маппула CS:GO из-за низкой популярности среди игроков и зрителей.