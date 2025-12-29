Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Про-игрокам было бы скучно на этой карте». Chopper высказался о Cobblestone в CS 2

«Про-игрокам было бы скучно на этой карте». Chopper высказался о Cobblestone в CS 2
Комментарии

Бывший капитан Team Spirit Леонид chopper Вишняков поделился мнением о карте Cobblestone в CS 2. По его словам, локация остаётся сломанной и малопригодной для профессиональной сцены. Об этом игрок рассказал в комментарии для Taverna.gg.

Никогда не хотел бы видеть эту карту. Она очень дисбалансная, особенно старая версия. А с новыми гранатами и другими возможностями профессиональные игроки очень скучали бы, играя на ней.

Cobblestone впервые появилась в CS 1.6 в январе 2003 года, а уже спустя чуть более года на ней начали проводить профессиональные встречи. В 2019 году карту исключили из соревновательного маппула CS:GO из-за низкой популярности среди игроков и зрителей.

Nafany прокомментировал замену chopper
Nafany прокомментировал замену chopper в составе Team Spirit по CS 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android