BetBoom Team объявила имя нового CEO

Киберспортивная организация BetBoom Team представила нового генерального директора клуба. Им стал Артём Pioneer Савельев.

Я мог бы пообещать победу на TI и выход в плей-офф всех мэйджоров, но чудес не бывает. Нас ждёт большая работа — шаг за шагом, системно и структурно. У команды уже есть прочный фундамент, моя задача — помочь ей развиваться и раскрыть весь потенциал в новом сезоне.

Ранее Pioneer занимал должность руководителя направления киберспорта, медиапроектов и инфлюенс-маркетинга букмекерской компании BetBoom.

25 декабря он покинул этот пост и возглавил BetBoom Team.

Прежним CEO организации был Александр Dyrem Северинов, руководивший клубом с 2023 года. За это время состав BetBoom Team по Dota 2 выиграл четыре турнира, два из которых прошли в формате LAN.