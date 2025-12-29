«Игроки Astralis не хотят выступать с s1mple и electronic». Fear — о BC.Game

Капитан Fnatic Родион fear Смык поделился инсайдами о неудавшемся формировании состава BC.Game по CS 2. По его словам, организация рассматривала вариант выкупа ключевых игроков Astralis, однако сделка сорвалась из-за позиции самих датских киберспортсменов, которые отказались играть в одной команде с Александром s1mple Костылевым и Денисом electronic Шариповым.

Ходят разные инсайды. BCG вроде хотела выкупить костяк Astralis. Но игроки сказали, что не хотят выступать с ним и electronic. Ну, представь себе. Вот такие ходят слухи, тяжело.

Он также отметил, что s1mple и electronic могут испытывать сложности в европейском коллективе из-за разницы в коммуникации и темпераменте, подчеркнув, что таким игрокам нужна команда, готовая к постоянному гринду и открытому взаимодействию.