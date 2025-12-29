Скидки
YEKINDAR занял 15-е место в рейтинге HLTV по CS 2 за 2025 год

Комментарии

Рифлер FURIA Esports Марэкс YEKINDAR Галинскис вошёл в топ-20 лучших игроков по версии HLTV по итогам 2025 года, заняв 15-е место в ежегодном рейтинге.

Информация была опубликована на официальном сайте и в социальных сетях портала.
По итогам сезона YEKINDAR завершил год с рейтингом 1,09. В 2025 году он стал победителем четырёх турниров, а также трижды признавался исключительно ценным игроком соревнований. Подробная индивидуальная статистика киберспортсмена была представлена HLTV отдельно.

YEKINDAR Stat

YEKINDAR Stat

Фото: HLTV

Для латвийского игрока это первое попадание в топ-20 с 2022 года. Тогда YEKINDAR представлял Team Liquid и Virtus.pro и также занял 15-ю строчку рейтинга.

HLTV традиционно публикует участников топ-20 по одному в день. Финалистов рейтинга объявят на церемонии HLTV Awards Show 2025, которая состоится 10 января в Сербии.

