Virtus.pro закрыли состав по Escape from Tarkov: Arena

Киберспортивная организация Virtus.pro объявила о прекращении работы с составом по Escape from Tarkov: Arena и официально покинула дисциплину. «Медведи» выступали в шутере с декабря 2023 года — с момента его публичного релиза.

За два года команда Virtus.pro стала одним из флагманов соревновательной сцены EFT: Arena. Коллектив стабильно показывал высокий уровень игры и закрепился в статусе сильнейшего в мире, выиграв 12 чемпионских титулов на различных турнирах.

Решение о закрытии проекта связано не со спортивными результатами, а с будущим дисциплины. Студия Battlestate Games ранее объявила о приостановке поддержки киберспортивного направления в EFT: Arena с 2026 года, что серьёзно ударило по турнирной экосистеме. На фоне этого ряд организаций уже свернул свои проекты.

К сожалению, турнирная экосистема EFT: Arena не позволяет в полной мере реализовывать спортивный потенциал команды в свете решения студии-разработчика Battlestate Games приостановить поддержку киберспорта в игре с 2026 года. Ряд организаций уже покинули дисциплину, и наш клуб также считает необходимым остановить текущий проект.

Таким образом, Virtus.pro завершили один из самых успешных, но коротких этапов в истории соревновательной сцены Escape from Tarkov: Arena.