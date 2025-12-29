Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Virtus.pro закрыли состав по Escape from Tarkov: Arena

Virtus.pro закрыли состав по Escape from Tarkov: Arena
Комментарии

Киберспортивная организация Virtus.pro объявила о прекращении работы с составом по Escape from Tarkov: Arena и официально покинула дисциплину. «Медведи» выступали в шутере с декабря 2023 года — с момента его публичного релиза.

За два года команда Virtus.pro стала одним из флагманов соревновательной сцены EFT: Arena. Коллектив стабильно показывал высокий уровень игры и закрепился в статусе сильнейшего в мире, выиграв 12 чемпионских титулов на различных турнирах.

Решение о закрытии проекта связано не со спортивными результатами, а с будущим дисциплины. Студия Battlestate Games ранее объявила о приостановке поддержки киберспортивного направления в EFT: Arena с 2026 года, что серьёзно ударило по турнирной экосистеме. На фоне этого ряд организаций уже свернул свои проекты.

К сожалению, турнирная экосистема EFT: Arena не позволяет в полной мере реализовывать спортивный потенциал команды в свете решения студии-разработчика Battlestate Games приостановить поддержку киберспорта в игре с 2026 года. Ряд организаций уже покинули дисциплину, и наш клуб также считает необходимым остановить текущий проект.

Таким образом, Virtus.pro завершили один из самых успешных, но коротких этапов в истории соревновательной сцены Escape from Tarkov: Arena.

Virtus.pro — вице-чемпионы мира PUBG
Virtus.pro — вице-чемпионы мира по PUBG
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android