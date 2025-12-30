Скидки
Появился новый кадр зомби-хоррора «В поисках живых» с Дейзи Ридли

Появился свежий кадр грядущего зомби-хоррора «В поисках живых» с Дейзи Ридли в главной роли. На нём — главная героиня, которая стоит, судя по всему, где-то в темноте.

Фото: Collider

По сюжету ленты главной героиней выступает девушка Ава. Её муж пропал во время военного конфликта, и она присоединяется к отряду, который должен найти тела погибших. Внезапно трупы начинают оживать и нападать на людей.

В картине также снялись Брентон Туэйтс, Марк Коулз Смит и Мэтт Уилан. Режиссёром выступил Зак Хилдитч — автор фильмов «Гремучая змея» и «Заражение». «В поисках живых» выйдет в официальный российский прокат в 2026 году.

