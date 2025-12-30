Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Зои Салдана стала второй самой кассовой актрисой в Голливуде

Зои Салдана стала второй самой кассовой актрисой в Голливуде
Комментарии

Если верить подсчётам The Numbers, Зои Салдана стала второй самой кассовой актрисой в Голливуде в истории кино. Общие сборы фильмов с её участием достигли $ 14,72 млрд.

На первом месте остаётся Скарлетт Йоханссон, сборы фильмов с которой составляет $ 15,4 млрд. В случае с Йоханссон, которая снималась во «Мстителях», это даже не удивительно.

Салдана, к слову, опередила Сэмюэла Л. Джексона ($ 14,613 млрд) и Роберта Дауни-младшего ($ 14,315 млрд), а Йоханссон уже давно находится выше их.

Ожидается, что в случае, есть «Аватар: Пламя и пепел» соберёт достаточную сумму, Салдана сможет обойти Скарлетт в звании самой кассовой актрисы.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android