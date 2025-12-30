Зои Салдана стала второй самой кассовой актрисой в Голливуде
Если верить подсчётам The Numbers, Зои Салдана стала второй самой кассовой актрисой в Голливуде в истории кино. Общие сборы фильмов с её участием достигли $ 14,72 млрд.
На первом месте остаётся Скарлетт Йоханссон, сборы фильмов с которой составляет $ 15,4 млрд. В случае с Йоханссон, которая снималась во «Мстителях», это даже не удивительно.
Салдана, к слову, опередила Сэмюэла Л. Джексона ($ 14,613 млрд) и Роберта Дауни-младшего ($ 14,315 млрд), а Йоханссон уже давно находится выше их.
Ожидается, что в случае, есть «Аватар: Пламя и пепел» соберёт достаточную сумму, Салдана сможет обойти Скарлетт в звании самой кассовой актрисы.
