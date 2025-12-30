«Монументальный фильм»: Том Хиддлстон — про «Мстителей: Судный день»

Актёр Том Хиддлстон, известный по роли Локи в киновселенной Marvel, рассказал в недавнем интервью о своём отношении к фильму.

По словам Тома, лента получилась монументальной, а её сюжет «великолепен». Актёр также подчеркнул, что никогда прежде не видел настолько глубокого и ошеломляющего сценария.

Мой вклад сделан. Он колоссален. Суть истории великолепна, и я был очень удивлен, когда прочитал её. Такого просто никогда раньше не было. По-настоящему монументальный фильм.

Премьера фильма «Мстители: Судный день» состоится 18 декабря 2026 года. Картина расскажет, как супергерои (Мстители, Фантастическая четвёрка, Люди Икс и другие) столкнутся с Доктором Думом.