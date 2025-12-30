Стивен Лэнг обсудил злодейские отношения Куоритча и Варанг в «Аватаре: Пламя и пепел»

Актёр Стивен Лэнг, сыгравший полковника Куоритча во франшизе «Аватар», рассказал о взаимоотношениях между своим героем и Варанг, лидера огненного племени на'ви.

Мне кажется, романтические отношения между этими двумя персонажами не входят в их круг общения, поэтому всё, что происходит между ними, случается либо случайно, либо по воле Эйвы».

«Аватар 3: Пламя и пепел» рассказывает историю агрессивного клана На’ви, который обитает возле вулканов. Также в картине сменился основной рассказчик: вместо Джейка Салли историю поведает его сын Лоак. Главные роли в триквеле вновь сыграли Сэм Уортингтон («Саботаж»), Зои Салдана («Стражи Галактики»), Кейт Уинслет («Титаник») и Сигурни Уивер («Чужой»).